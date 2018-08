[스포츠한국 윤소영 기자] 밴드그룹 아이즈(IZ)가 첫 일본 콘서트를 개최한다.아이즈(현준, 지후, 우수, 준영)는 내달 2일부터 8일까지 총 10회의 '토쿄 라이브 투어-오픈 유어 아이즈(TOKYO LIVE TOUR-OPEN YOUR IZ) 공연을 펼친다. 첫 공연은 도쿄 시부야 부에노스(SHIBUYA VUENOS)에서 열릴 예정이며, 오후 2시와 오후 6시 30분 두 차례 무대를 가진다.아이즈는 공식 SNS를 통해 '토쿄 라이브 투어-오픈 유어 아이즈(TOKYO LIVE TOUR-OPEN YOUR IZ)'의 공식 포스터를 공개하기도 했다. 이번 콘서트는 아이즈의 데뷔 1주년을 기념하며, 두 번의 미니앨범 활동과 100여 회가 넘는 공연 경험을 바탕으로 높은 완성도의 공연을 보여줄 계획이다.첫 일본 콘서트를 앞둔 아이즈 리더 현준은 "일본 팬 분들 앞에서 펼치는 첫 콘서트인 만큼 설레고 기대가 많이 된다"며 "행복한 추억이 될 수 있도록 멋진 공연 보여드리겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.이처럼 데뷔 1주년을 맞이하는 아이즈의 첫 일본 콘서트 '토쿄 라이브 퉁-오픈 유어 아이즈(TOKYO LIVE TOUR-OPEN YOUR IZ)' 티켓은 판매처를 통해 예매할 수 있다