남성 그룹 워너원이 데뷔 1주년을 맞아 '워너원 사랑해' 등 문구가 각종 포털 실시간 검색어 1위를 휩쓴 가운데 워너원 멤버들이 직접 팬들에게 커피를 선물하는 이벤트를 마련했다.7일 오후 워너원의 트위터에는 "워너원이 데뷔 1주년인 오늘 멤버들이 직접 감사한 마음을 담아 선착순 365명에게 시원한 음료를 선물합니다"라는 글과 함께 이날 오후 2시 서울 상암동의 달콤 카페에서 행사를 연다는 내용이 공지됐다.서울 상암동 달콤 카페 현장에는 6일 밤부터 팬들이 모여 밤을 지새는가 하면 오전부터 100여 명 이상의 팬들이 운집했고 오후 1시 40분 현재는 수백 명의 팬들이 일렬로 줄을 서고 있다.워너원은 앞서 이날 공식 SNS에 "워너블과 함께여서 모든 것이 특별하고 행복했던 1년. 우리 지금처럼 변치 않는 마음으로 앞으로도 함께해요. 고맙고 사랑합니다. 워너블"이라는 글을 올리며 1주년을 맞아 팬들에 대한 감사를 전하기도 했다.워너원의 공식 팬클럽인 워너블을 포함한 팬들은 1주년을 맞은 워너원을 축하하기 위해 각 포탈사이트에 '워너원 사랑해' 키워드를 올리며 실검 상위로 끌어올리는 등 축하를 전하고 있다.한편 워너원은 지난해 방송된 Mnet '프로듀스 101' 시즌2를 통해 데뷔해 데뷔 직후부터 최고의 아이돌 그룹으로 떠올랐다. 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운의 멤버로 구성돼 있으며 '1X1=1(TO BE ONE)', '1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)', '0+1=1 (I PROMISE YOU)', 1÷x=1 (UNDIVIDED) 등의 앨범을 발매했다.히트곡으로는 '에너제틱', 'Beautiful', '부메랑', '켜줘(Light)' 등이 있다.