[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 워너원 강다니엘이 단독 모델로 활동 중인 아이웨어 브랜드의 미공개 사진이 유출됐다. 업체 측은 추후 같은 일이 발생하지 않도록 자제를 당부했다.6일 아이웨어 브랜드 키싱하트 측은 “지난 5일 밤 키싱하트 선글라스의 단독 모델 워너원 강다니엘의 미공개 사진이 유출됐다”고 밝혔다.앞서 강다니엘의 키싱하트 단독 모델 발탁 소식이 전해진 후 브랜드 공식 홈페이지에 비공개로 게재돼있던 사진이 지난밤 SNS상에 먼저 유출된 것이다.키싱하트 측은 “최대한 준비된 모습으로 대중에게 공개하고 싶었는데 그러지 못한 게 아쉽다”며 “강다니엘에 대한 팬들의 사랑으로 벌어진 일이라 생각하고 별도의 법적 대응은 하지 않겠지만 자제해달라”는 입장을 밝혔다.한편 강다니엘이 속한 워너원은 현재 월드투어 'Wanna One World Tour ONE : THE WORLD'로 전 세계 팬들과 만나고 있다.