[스포츠한국 윤소영 기자] '효리네 민박'이 박준형 민박집으로 변모한다.JTBC 웹예능프로그램 '와썹맨' 측은 3일 공식 유튜브 채널에 '와썹맨 민박 in 제주도' 참가자 모집글을 게재했다. '와썹맨 민박 in 제주도'는 '와썹맨'의 50만 구독자 돌파 기념 이벤트로 내달 8일부터 9일까지 양일간 제주도 제주시 애월읍 소길리의 JTBC '효리네 민박' 촬영지에서 진행된다.앞서 JTBC는 '효리네 민박' 촬영장인 이효리의 자택을 매입해 활용 방안을 논의해왔다. 해당 건물은 지난해 6월부터 '효리네 민박' 방송 이후 밀려드는 팬들로 인해 이효리·이상순 부부의 사생활 보호 및 실거주지 기능 상실을 인정해 JTBC가 매입하는 수순에 이른 것으로 알려졌다.한편 '와썹맨 민박 in 제주도'는 3일부터 오는 12일까지 참가자를 신청받으며 사전 미팅을 거쳐 총 4명이 선발된다.