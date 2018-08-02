¿µÈ 'ÈÖÆ®´Ï'´Â ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö»ó °¨µ¶ ÄÉºó ¸Æµµ³Îµå°¡ ¿¬ÃâÀ» ¸Ã°í, '¼Äª Æ÷ ½´°¡¸Ç'ÀÇ »çÀÌ¸Õ Ä£ ÇÁ·Îµà¼, '±×·¡ºñÆ¼'ÀÇ »ç¿îµå µðÀÚÀÌ³Ê µî ÇÒ¸®¿ìµå ÃÖ°íÀÇ ¸íÇ° ½ºÅÂÇÁµéÀÌ ºñÆ²½ºº¸´Ù À§´ëÇÑ Â÷Æ® ±â·ÏÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚÀÌÀÚ ¿µÈ 'º¸µð°¡µå'ÀÇ ½´ÆÛ½ºÅ¸ ÈÖÆ®´Ï ÈÞ½ºÅÏÀÇ ºÒ²É °°Àº »îÀ» ´ãÀº ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸®.
Æ¯È÷ ¿µÈ '¿ø µ¥ÀÌ ÀÎ ¼ÁÅÛ¹ö'(1999)·Î Á¦72È¸ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ½Ã»ó½Ä ÀåÆí ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸®»óÀ» ¼ö»ó, ¹ÂÁö¼Ç ¹ä ¸»¸®ÀÇ »ý¾Ö¸¦ ´Ù·é '¸»¸®'(2012)¸¦ ¿¬ÃâÇÑ ÄÉºó ¸Æµµ³Îµå °¨µ¶ÀÇ ¹ÂÁö¼Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ·Â ³ôÀº ½ºÅä¸® ÅÚ¸µ¿¡ ±â´ë°¨ÀÌ ¹è°¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ±×´Â 'ÅÍÄª ´õ º¸ÀÌµå'(2003)·Î ´Ù¼öÀÇ »óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ¿µ±¹ ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸® ¿ª»ç»ó ÃÖ°íÀÇ ÈïÇà ±â·ÏÀ» ¼¼¿ì±âµµ ÇÑ ¸í½Ç»óºÎ ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸®°èÀÇ 1ÀÎÀÚÀÌ´Ù. ¡°ÈÖÆ®´Ï ÈÞ½ºÅÏÀÇ »îÀÌ ¿Ö°îµÇÁö ¾Ê±æ ¹Ù¶ú´Ù¡±¸ç 'ÈÖÆ®´Ï'ÀÇ ¿¬ÃâÀ» ¸Ã°Ô µÈ µ¿±â¸¦ ¹àÇô ÆÒµéÀÇ °¡½¿À» ¹¶Å¬ÇÏ°Ô ¸¸µé ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ 'ÈÖÆ®´Ï'ÀÇ ÇÁ·Îµà¼ÀÎ »çÀÌ¸Õ Ä£ ¿ª½Ã '¼Äª Æ÷ ½´°¡¸Ç'(2012)°ú '¸Ç ¿Â ¿ÍÀÌ¾î'(2008)·Î ¾ÆÄ«µ¥¹Ì Æ®·ÎÇÇ¸¦ µÎ ¹øÀÌ³ª °Å¸ÓÁå ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×´Â "ÀÚ±ØÀûÀÎ Çìµå¶óÀÎÀÌ ¾Æ´Ñ Áø¼ÖÇÑ ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢Çß´Ù"¶ó¸ç 'ÈÖÆ®´Ï'¸¦ ÅëÇØ ½´ÆÛ½ºÅ¸ÀÇ Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ã¾Æ³»±â À§ÇØ ³ë·ÂÇßÀ½À» µå·¯³Â´Ù.
¿©±â¿¡ ¿µÈ '±×·¡ºñÆ¼'¿¡¼ ¸¶Ä¡ ¿ìÁÖ °ø°£¿¡ ÀÖ´Â µíÇÑ ¼¶¼¼ÇÑ »ç¿îµå µðÀÚÀÎÀ¸·Î ¾ÆÄ«µ¥¹Ì»óÀ» ¼ö»óÇÑ ´Ïºê ¾Æµð¸®, ±Û·» ÇÁ¸®¸ÕÆ² µî °ÉÃâÇÑ »ç¿îµå µðÀÚÀÌ³Ê±îÁö Âü¿©ÇØ ¡®ÈÖÆ®´Ï ÈÞ½ºÅÏ¡¯ÀÇ Æø¹ßÀûÀÎ º¸ÄÃÀ» ½ºÅ©¸°¿¡ ¾î¶»°Ô Ç¥ÇöÇßÀ»Áö ±Ã±ÝÁõÀ» ÁõÆø½ÃÅ²´Ù.