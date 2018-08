[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 워너원 강다니엘이 광고계에서 종횡무진 활약 중이다.아이웨어 브랜드 키싱하트 측은 2일 "강다니엘이 키싱하트 선글라스의 단독 모델로 발탁됐다"고 밝혔다.강다니엘 선글라스는 은은한 색감의 렌즈에 세련된 디자인으로, 복합적인 스타일 연출이 가능한 제품이다. 키싱하트에서는 아이웨어 제품과 더불어 다양한 강다니엘 굿즈를 선보일 예정이다.한편 강다니엘이 속한 워너원은 현재 월드투어 'Wanna One World Tour ONE : THE WORLD'를 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다.