[스포츠한국 김두연 기자] 사이먼 도미닉이 의미심장한 메시지를 담은 신곡을 기습 공개한다.사이먼 도미닉은 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 직접 작사하고 그레이(GRAY)가 작곡한 새 디지털 싱글 ‘Me No Jay Park’을 발매한다.지난달 새 앨범 ‘DARKROOM: roommates only’를 발매하며 공백기를 깨고 오랜만에 팬들 곁으로 돌아온 사이먼 도미닉은 한 달 만에 새로운 싱글 ‘Me No Jay Park’을 선보이게 됐다.사이먼 도미닉은 25일 자신의 SNS 계정에 새 싱글 티저 이미지 2장을 깜짝 게재하며, 네티즌들의 이목을 집중시켰다.한 장의 이미지 속에는 A4 용지에 싱글 제목과 작사, 작곡, 편곡자 정보가 심플하게 기재된 표지가, 또 한 장의 이미지 속에는 ‘Me No Jay Park’의 가사 스포일러가 담겨 있다. 하지만 가사는 인쇄 잉크가 모자란 것처럼 흐릿하게 표시돼있어 더욱 궁금증을 자아낸다.‘Me No Jay Park’이라는 제목과 ‘일해라 정기석’이 반복되는 가사에서부터 느낄 수 있듯, 사이먼 도미닉은 이번 싱글을 통해 자신은 박재범과 다르다는 메시지를 전할 것으로 보인다.가사 속 "일해라 정기석"은 사이먼 도미닉이 오랜 공백기를 가지던 때, 많은 작업량을 보이는 박재범과 그를 비교하며 대중이 댓글 등을 통해 수년간 해오던 말이다.최근 첫 미국 EP 앨범 ‘ASK BOUT ME’를 발매하며 열일 행보를 펼치고 있는 박재범에 비해 공백기가 길었던 사이먼 도미닉은 본인을 향한 대중의 요구를 이번 싱글로 대신 답할 것으로 예상된다.