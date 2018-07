‘콜라보레이션 무대의 선두주자’로 불리는 바이올리니스트 노엘라의 '마이 디너 위드 노엘라 My dinner with Noella'가 오는 8월2일부터 11일간 CJ아지트대학로에서 총 13회 열린다. 영화와 그림, 그리고 노엘라 특유의 심금을 울리는 바이올린 연주와 탄탄한 무대, 페인팅 퍼포먼스까지 더해져 감동의 무대가 만들어질 예정이다.'마이 디너 위드 노엘라 My dinner with Noella'는 바이올리니스트 겸 베스트셀러 작가 노엘라가 직접 쓴 시나리오를 바탕으로 영화를 제작하고, 영화에 들어맞는 음악과 명화를 공연무대에 접목시킨 신개념의 콘서트다. ‘국내 최초 영화, 공연, 꽃의 콜라보레이션’이라는 타이틀로 지난 2014년 세종문화회관에서 초연, 큰 주목을 받으며 전석 매진을 기록한 바 있다.이번 CJ 문화재단 아지트에서 열리는 앵콜공연에서는 기존의 무대를 한층 더 업그레이드시켜 보다 탄탄한 무대를 선보일 예정이다. 조명과 무대장치, 영상이 한데 어우러져 마치 하나의 그림 작품을 보는 듯한 무대가 연출될 것. 무대총괄을 맡은 노재민 감독은 ‘그 동안 단 한번도 보지 못한 무대가 될 것’이라며 자신감을 드러냈다. 미혼모를 위한 자녀동반 공연도 예정되어 있다.CJ 나눔재단에서 후원하는 행사로 8월 11일 토요일 오후 2시, 미혼모들만을 초청, 아기와 함께 관람할 수 있는 특별한 시간을 마련한다. 아이를 공연장에 동반할 수 없어 문화생활을 즐기기 힘들었던 미혼모들에게 더없이 좋은 기회가 제공될 예정이다.특별 게스트로는 이목을 화백이 출연, 페인팅 퍼포먼스를 진행한다. 매 공연마다 즉석에서 그려진 작품 13개는 마지막 날인 8월 12일에 경매에 부쳐진다. 예술의 대중화를 위한 취지로 만들어진 공연인 만큼 시작가를 최저로 낮춰 진행할 계획이다. 작품명은 '마이 디너 위드 노엘라' 특별 에디션으로 붙여진다.낮은 금액으로 이목을 화백의 작품을 소유할 수 있는 절호의 기회가 될 것. 수익의 일부는 미혼모를 위한 기금으로 후원된다.노엘라는 “예술의 경계를 넘어 서로 통하는 작품을 만들고 싶었다”며 공연을 통해 “따뜻한 위로가 될 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.티켓은 인터파크티켓, 예스24, 11번가, 옥션티켓, 하나프리티켓에서 예매할 수 있다. 노엘라의 저서와 음반 소지자에게는 40%의 할인 혜택이 주어진다. 매 공연 후에는 무대 위에서 열리는 사인회가 준비되어 있다.한편, 노엘라는 오늘 8월, '마이 디너 위드 노엘라 My dinner with Noella' 공연과 동시에 신작 소설, <빨주노초파람보>의 출간을 앞두고 있다. 공연장에서도 구매가 가능하다.바이올리니스트겸 작가 노엘라는 세계적인 명문음대 뉴잉글랜드 콘서바토리에서 학사, 석사과정을 거처 플로리다 주립대에서 박사학위를 취득했다. 베스트셀러 '그림이 들리고 음악이 보이는 순간'의 저자이며 그림과 음악의 하모니를 주제로 강연과 공연이 접목된 lecture concert를 국내에 처음 선보인 바 있다.예술의 대중화를 위해 노력하고 있는 그녀는 국내 최초 뉴에이지 바이올리니스트로 총 2장의 앨범을 발매했고, 그녀의 책 '그림이 들리고 음악이 보이는 순간'은 중국으로 번역/출간되기도 했다. 2016에는 리우올림픽에서 세계랭킹 5위인 리듬체조선수 멜라티나 스타니우타가 노엘라 1집 수록곡 '아뉴스데이'를 경기 곡으로 사용해 화제가 된 바 있으며, 2018년에는 평창올림픽성공기원프로젝트 '원빅토리'의 연주, 작사 및 총괄감독을 맡아 탁구금메달리스트 유승민IOC 위원을 비롯, 김난도 교수, 이목을 화백, 스타니우타 선수 등 총 50여명을 참여시키며 글로벌 콜라보레이션 프로젝트로 이끌어 내 또 한번 주목을 받았다.문의: 현대문화기획 02-2266-1307