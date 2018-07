팝스타 찰리 푸스의 내한공연 티켓이 전석 매진됐다.24일 오후 12시 인터파크 티켓을 통해 진행된 찰리 푸스 내한공연 티켓팅이 전석 매진됐다.찰리 푸스는 버클리 음대를 장학생으로 졸업했다. 데뷔 전 아델, 존 레전드, 부르노 마스 등 유명 가수의 노래를 커버하며 '유튜브 스타'로 이름을 알렸다.2015년 발표한 데뷔 싱글 '마빈 게이(Marvin Gaye)'가 영국, 프랑스 차트에서 1위를 석권하며 전세계적인 스타로 떠올랐다. 영화 '분노의 질주 : 더 세븐'에서 불의의 사고로 세상을 떠난 배우 폴 워커의 추모곡인 'See You Again'을 부른 주인공이기도 하다.찰리 푸스는 그룹 방탄소년단에게 남다른 애정을 드러내기도 했다. 그는 최근 자신의 SNS에 "나는 정말 BTS 음악을 좋아한다(I really like BTS's music)"는 글을 게재해 눈길을 끌었다.한편 공연기획사 라이브네이션코리아에 따르면 찰리 푸스는 오는 11월 8일 오후 8시 서울 잠실 실내체육관에서 내한공연을 진행한다.