19ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ 'µµ½Ã¾îºÎ¡¯¿¡¼´Â ¿ï¸ªµµ¸¦ ¹è°æÀ¸·Î µ¼ ³¬½Ã¿¡ ÀçµµÀüÇÏ´Â ÀÌÅÂ°ï°ú µµ½Ã¾îºÎµéÀÇ ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
8°³¿ù ¸¸¿¡ ¡®µµ½Ã¾îºÎ¡¯¸¦ Ã£Àº ÀÌÅÂ°ïÀÌ¾úÁö¸¸ Ä«¹Ù·¹ ³¬½Ã Ã¢½ÃÀÚÀÇ ½Ç·ÂÀº ¿©ÀüÇß´Ù. ÀÌÅÂ°ïÀº ¿ï¸ªµµ ³¬½Ã Ã¹ ³¯ ²ÛµéÀÌ °¡µæÇÑ µµ½Ã¾îºÎµé »çÀÌ¿¡¼ Á¦ÀÏ ¸ÕÀú ÀÔÁúÀ» ¸ÀºÃÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó 71cm¿¡ ´ÞÇÏ´Â ´ëÇü ºÎ½Ã¸®¸¦ ÀâÀ¸¸ç ¡®Å·ÅÂ°ï¡¯ÀÇ À§¾öÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
µÑÂ° ³¯Àº ±â»ó»óÈ²ÀÌ Àü³¯°ú´Â ´Þ¸® ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ¾ú°í, ´öºÐ¿¡ µµ½Ã¾îºÎµéÀº Àü³¯ °¡Áö ¸øÇß´ø A±Þ Æ÷ÀÎÆ®¿¡ °¥ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. »õ·Î¿î ³¬½Ë´ë¸¦ ²¨³»µç ÀÌÅÂ°ïÀº ¡°ÀÌ°Ç ÃÊº¸ÀÚ´Â ¸ø ¾´´Ù¡±¸ç ÀÚ½Å¸¸¸¸ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
µ¼À» Àâ°Ú´Ù´Â ÀÚ½Å°¨°ú ´Þ¸® µµ½Ã¾îºÎµéÀÇ ³¬½Ã´ë¸¦ ¹«´Â ÁÖÀÎ°øµéÀº º¹¾î¿´´Ù. ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ¼Õ¸ÀÀ» º¸Áö ¸øÇÑ Ã¤ ÀÌÅÂ°ï°ú ¸â¹öµéÀº ¿ÀÀü ³¬½Ã¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ¿ÀÈÄ ³¬½Ã´Â °¹¹ÙÀ§¿¡¼ ÆîÃÄÁ³´Ù. º¬¿¡µ¼ ÃÑ ¹«°Ô ´ë°áÀ» ¹úÀÌ°Ô µÈ µµ½Ã¾îºÎµéÀº ÁÁÀº ÀÚ¸®¸¦ Â÷ÁöÇÏ±â À§ÇØ Ä¡¿ÇÑ ½Å°æÀüÀ» ¹ú¿´´Ù. ÀÌÅÂ°ïÀº ÀÌ´öÈ¿Í ÀÌ°æ±Ô¿¡°Ô ÁÁÀº ÀÚ¸®¸¦ ¾çº¸ÇÏ°í ÀÚ¸®¸¦ Àâ¾Ò´Ù.
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