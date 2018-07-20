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Ã¤³ÎA 'µµ½Ã¾îºÎ' ÀÌÅÂ°ïÀÌ Å·ÅÂ°ï´Ù¿î ³²´Ù¸¥ Á¸Àç°¨°ú ¸â¹öµé°úÀÇ È¯»óÀÇ ÄÉ¹Ì·Î ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Å« ¿ôÀ½À» ¼±»çÇß´Ù.

19ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ 'µµ½Ã¾îºÎ¡¯¿¡¼­´Â ¿ï¸ªµµ¸¦ ¹è°æÀ¸·Î µ¼ ³¬½Ã¿¡ ÀçµµÀüÇÏ´Â ÀÌÅÂ°ï°ú µµ½Ã¾îºÎµéÀÇ ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÆ´Ù.

8°³¿ù ¸¸¿¡ ¡®µµ½Ã¾îºÎ¡¯¸¦ Ã£Àº ÀÌÅÂ°ïÀÌ¾úÁö¸¸ Ä«¹Ù·¹ ³¬½Ã Ã¢½ÃÀÚÀÇ ½Ç·ÂÀº ¿©ÀüÇß´Ù. ÀÌÅÂ°ïÀº ¿ï¸ªµµ ³¬½Ã Ã¹ ³¯ ²ÛµéÀÌ °¡µæÇÑ µµ½Ã¾îºÎµé »çÀÌ¿¡¼­ Á¦ÀÏ ¸ÕÀú ÀÔÁúÀ» ¸ÀºÃÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó 71cm¿¡ ´ÞÇÏ´Â ´ëÇü ºÎ½Ã¸®¸¦ ÀâÀ¸¸ç ¡®Å·ÅÂ°ï¡¯ÀÇ À§¾öÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.

µÑÂ° ³¯Àº ±â»ó»óÈ²ÀÌ Àü³¯°ú´Â ´Þ¸® ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ¾ú°í, ´öºÐ¿¡ µµ½Ã¾îºÎµéÀº Àü³¯ °¡Áö ¸øÇß´ø A±Þ Æ÷ÀÎÆ®¿¡ °¥ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. »õ·Î¿î ³¬½Ë´ë¸¦ ²¨³»µç ÀÌÅÂ°ïÀº ¡°ÀÌ°Ç ÃÊº¸ÀÚ´Â ¸ø ¾´´Ù¡±¸ç ÀÚ½Å¸¸¸¸ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

µ¼À» Àâ°Ú´Ù´Â ÀÚ½Å°¨°ú ´Þ¸® µµ½Ã¾îºÎµéÀÇ ³¬½Ã´ë¸¦ ¹«´Â ÁÖÀÎ°øµéÀº º¹¾î¿´´Ù. ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ¼Õ¸ÀÀ» º¸Áö ¸øÇÑ Ã¤ ÀÌÅÂ°ï°ú ¸â¹öµéÀº ¿ÀÀü ³¬½Ã¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ¿ÀÈÄ ³¬½Ã´Â °¹¹ÙÀ§¿¡¼­ ÆîÃÄÁ³´Ù. º¬¿¡µ¼ ÃÑ ¹«°Ô ´ë°áÀ» ¹úÀÌ°Ô µÈ µµ½Ã¾îºÎµéÀº ÁÁÀº ÀÚ¸®¸¦ Â÷ÁöÇÏ±â À§ÇØ Ä¡¿­ÇÑ ½Å°æÀüÀ» ¹ú¿´´Ù. ÀÌÅÂ°ïÀº ÀÌ´öÈ­¿Í ÀÌ°æ±Ô¿¡°Ô ÁÁÀº ÀÚ¸®¸¦ ¾çº¸ÇÏ°í ÀÚ¸®¸¦ Àâ¾Ò´Ù.

ÀÌÅÂ°ïÀº ¼ÒµæÀÌ ¾ø¾ú´ø ¿ÀÀü ³¬½Ã¿Í´Â ´Þ¸® º¬¿¡µ¼ ³¬½Ã¸¦ ½ÃÀÛÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ÀÚ¸®µ¼À» ³¬À¸¸ç ±âºÐ ÁÁÀº ½ÃÀÛÀ» ¾Ë·È´Ù. ÀÌÅÂ°ï¿¡°Ô ¹ÚÇÁ·Î´Â ¡°ÀÚ¸®µ¼ÀÌ ÀÖÀ¸¸é º¬¿¡µ¼ÀÌ ÀÖ´Ù´Â ÁÁÀº ½ÅÈ£¡±¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ÀÌÅÂ°ïÀº ±ä²¿¸®º¬¿¡µ¼À» ÀâÀ¸¸é¼­ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¡®Å·ÅÂ°ï¡¯ÀÇ ¸é¸ð¸¦ °ú½ÃÇß´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ Àü¸ÅÆ¯Çã Ä«¹Ù·¹ ³¬½Ã ½Ç·ÂÀ» º¸¿©ÁÖ¸é¼­ º¸´Â Àç¹Ì±îÁö ´õÇß´Ù.

ÇÑÆí, 'µµ½Ã¾îºÎ'´Â ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ ¹ã 11½Ã ¹æ¼ÛµÈ´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/07/20 13:51:09

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