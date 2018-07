[스포츠한국 윤소영 기자] 가수 청하가 컴백 소감을 밝혔다.18일 서울 중구 회현동 신세계 메사홀에서는 청하의 세번째 미니앨범 '블루밍 블루(Blooming Blue)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.청하는 "컴백하게 돼 설레고 기대가 크다"며 "공백 기간 축제 무대에도 많이 올랐고 새 앨범 준비도 했다. 팬들과도 틈틈이 소통을 하면서 너무나 재밌게 지냈다"고 말했다.앞서 '와이 돈트 유 노우(Why don't you know)' '롤러코스터' 등이 발표와 동시에 히트했던 터. 청하는 "부담감이 없다면 거짓말이다. 활동이 시작되면 감사한 마음으로 부담감을 내려놓으려고 한다"고 했다.청하는 구구단 유닛 세미나, 다이아 등 Mnet '프로듀스 101'에서 함께 했던 동료들과의 컴백 경쟁에 대한 기대도 드러냈다. 청하는 "정말 친하다. 활동 시기가 겹쳐서 더 재밌을 것 같다"고 했다.한편 청하는 18일 오후 6시 새 앨범 '블루밍 블루(Blooming Blue)'를 발매한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '러브 유(Love U)'를 비롯해 'BB' '체리 키세스(Cherry Kisses)' '드라이브(Drive)' '프롬 나우 온(From Now On)' 등 총 다섯 곡이 수록됐다.