[스포츠한국 윤소영 기자] SM엔터테인먼트가 유영진 SM엔터테인먼트 이사의 오토바이 번호판 꼼수를 공식 사과했다.SM엔터테인먼트는 18일 "유영진 작곡가에게 확인한 결과, 새로 구입한 오토바이 두 대의 인증이 완료되지 않은 상황에서 기존 오토바이 번호판으로 운행하다 접촉사고를 내는 등 관련 법규를 위반하는 잘못을 저질렀다"며 "이에 대해 변명의 여지 없이 본인의 어리석고 무지한 행동을 깊이 사죄하고 반성하며, 모든 책임을 회피하지 않고 성실히 임할 것"이라고 밝혔다.현재 유영진 이사는 공기호 부정 사용 등의 혐의로 불구속 입건돼 검찰로 넘겨진 상황. 이와 관련, SM엔터테인먼트는 "앞으로는 이와 같은 일이 재발하지 않도록 매사 철저히 하겠다고 전해왔다"며 "많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사죄의 말씀 드린다"고 유영진 이사를 대신해 공식 사과했다.유영진 이사는 지난해 11월 정부 인증을 받지 않은 수입 오토바이 2대를 구매해 자신이 소유한 다른 오토바이 번호판을 바꿔달며 운행해왔다. 그러던 지난 5월 서울 강남구 청담동 인근에서 미인증 오토바이를 몰던 중 교통사고를 냈고 보험처리 과정에서 덜미가 잡혀 경찰에 붙잡혔다.한편 1995년 1집 '블루스 인 리듬 앨범(Blues In Rhythm Album)'으로 데뷔한 유영진 SM엔터테인먼트 이사는 이듬해 H.O.T. 1집을 통해 작곡가로 변신, H.O.T.의 '전사의 후예' '늑대와 양' '열맞춰' '아이야' 등을 비롯해 SES의 '아임 유어 걸(I’m your girl)' '드림스 컴 트루(Dreams Come True)', 신화의 'T.O.P' '와일드 아이즈(Wild Eyes)' 등의 히트곡을 탄생시켰다.이하 SM엔터테인먼트 공식입장 전문유영진 작곡가에게 확인한 결과, 새로 구입한 오토바이 두 대의 인증이 완료되지 않은 상황에서 기존 오토바이 번호판으로 운행하다 접촉사고를 내는 등 관련 법규를 위반하는 잘못을 저질렀다고 합니다.이에 대해 변명의 여지 없이 본인의 어리석고 무지한 행동을 깊이 사죄하고 반성하며, 모든 책임을 회피하지 않고 성실히 임할 것이며, 앞으로는 이와 같은 일이 재발하지 않도록 매사 철저히 하겠다고 전해왔습니다.많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사죄의 말씀 드립니다.