[스포츠한국 최재욱 기자] 걸그룹 여자친구가 서머 미니앨범 '써니 서머'의 전곡 가사를 공개했다.여자친구는 오늘(14일) 자정, 공식 SNS를 통해 서머 미니앨범 '써니 서머(Sunny Summer)'의 타이틀곡 '여름여름해'를 비롯한 수록곡 전체 가사가 담긴 이미지를 공개하며 컴백 분위기를 고조시켰다.공개된 이미지에는 타이틀곡 '여름여름해'를 포함해 'Vacation'(배케이션), 'Sweety'(스위티), '바람 바람 바람(Windy Windy)’, 'Love In The Air'(러브 인 디 에어) 등 전곡의 가사가 아기자기한 손글씨와 그림으로 완성됐다.이처럼 제목에서 느껴지듯이 시원하고 청량한 여름 노래로 꽉 채워진 여자친구의 첫 서머 미니앨범은 여름 분위기가 물씬하다.특히, 타이틀곡 '여름여름해’ 가사 속 여자친구는 "기분도 여름여름하니까 우리도 떠나볼까 어딘가"라는 유쾌하고 발랄한 메시지와 함께 "잊지마 기억할게 가슴속에 묻어둔 이 여름밤, 많은 별들이 쏟아지면 처음으로 느끼는 설렘에"라는 노랫말을 통해 소녀들의 설렘 가득한 여름밤을 담아냈다.뿐만 아니라 "차차차 차가워 예린은 외로워", "신비한 곳으로", "엄엄엄엄지 척 은하수 건너서", "would you(유주) be my 내 소원을 들어줄래" 등 여자친구 멤버들의 이름이 가사 곳곳에 담겨있어 색다른 재미를 선사한다.이외에도 휴가를 떠나는 부푼 마음을 담아낸 'Vacation', 첫사랑에 빠진 소녀들의 속마음을 그대로 옮긴 'Sweety', 잠들 수 없는 여름밤의 설레는 감정을 표현한 '바람 바람 바람(Windy Windy)', 사랑스럽고 긍정적인 메시지가 담긴 'Love In The Air'까지 앨범 전곡의 가사를 공개하는 파격적인 스포일러로 새 얄범에 대한 궁금증을 높였다.여자친구는 19일 타이틀곡 '여름여름해'가 포함된 서머 미니앨범 '써니 서머'를 발표한다.타이틀곡 '여름여름해'는 시원한 일렉기타 사운드로 시작하는 시원한 팝 댄스곡으로, 중독성 있는 후렴구가 여름 분위기를 물씬 풍긴다.여기에 여자친구 특유의 소녀스러운 감성이 묻어나는 가사에 청량감 가득한 멜로디와 퍼포먼스까지 더해져 올여름을 강타할 역대급 서머송 탄생을 기대케 한다.한편, 여자친구는 19일 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 서머 미니앨범 '써니 서머' 전곡을 첫 공개한다.