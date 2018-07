[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 트와이스의 첫 서머송 '댄스 더 나잇 어웨이'가 공개된다.9일 JYP엔터테인먼트는 트와이스 공식 SNS에 트와이스 스페셜 2집 '서머 나잇(Summer Nights)'의 온라인 커버 이미지를 선보였다. 커버 속 멤버들은 한여름밤을 밝히는 파티걸로 변신한 모습.신곡 '댄스 더 나잇 어웨이'는 특별한 행복을 품고 살아가는 아홉 멤버들의 청춘을 표현한 업템포 팝곡이다. 트와이스만의 밝고 건강한 에너지를 담아내면서 한여름 무더위를 싹 가시게 할 만큼 시원하고 청량한 느낌을 자아내는 것이 특징.또한 '댄스 더 나잇 어웨이'는 선배 가수 휘성이 작사를 맡아 더욱 화제를 모았다. 휘성은 그동안 윤하의 '비밀번호 486', 티아라의 '너 때문에 미쳐', 에일리의 '헤븐(Heaven)' 등 빅히트곡들의 작사가로 명성을 떨쳤다.한편, 이번 새 앨범에는 타이틀곡 '댄스 더 나잇 어웨이'와 '칠렉스(CHILLAX)', '샷 스루 더 하트(Shot thru the heart)' 등 3곡의 신곡과 지난 4월 9일 발표한 미니 5집 '왓 이즈 러브?(What is Love?)' 수록곡 등 총 9트랙이 담긴다.