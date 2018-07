[스포츠한국 박소윤 기자] 가수 동방신기가 홍콩 콘서트를 성황리에 마쳤다.동방신기는 지난 7일 오후 7시(현지시간) 홍콩 아시아 월드 엑스포 아레나에서 ‘TVXQ! CONCERT -CIRCLE- #welcome in HONG KONG’을 개최, 다채로운 음악과 환상적인 퍼포먼스, 무결점 라이브가 어우러진 웰메이드 공연으로 현지 팬들을 매료시켰다.특히, 이번 콘서트는 동방신기가 2013년 1월 이후 약 5년 6개월 만에 개최한 홍콩 단독 콘서트로 화제를 모았으며, 공연에 앞서 열린 기자회견에는 홍콩 최대 방송국 ‘TVB’, ‘VIU TV’ 등 방송은 물론, ‘Apple Daily’, ‘Oriental Daily News’, ‘Ming Pao’ 등 일간지, ‘홍콩01’, ‘OK POP’, ‘CHEER POP’ 등 온라인 매체까지 현지 언론들이 대거 참석, 뜨거운 취재 경쟁을 펼쳐 동방신기에 대한 높은 관심을 확인시켜 주었다.동방신기는 이날 공연에서 지난 3월 발표한 정규 8집 타이틀 곡 ‘운명 (The Chance of Love)’을 비롯해 ‘평행선 (Love Line)’, ‘Bounce’, ‘Sun & Rain’, ‘다 지나간다…(Broken)’ 등 수록곡 무대, ‘믿어요’, ‘넌 나의 노래 (You’re My Melody)’, ‘게으름뱅이 (Lazybones)’ 등 감미로운 발라드 무대, ‘Something’, ‘MAXIMUM’, ‘B.U.T (BE-AU-TY)’, ‘왜 (Keep Your Head Down)’ 등 독보적인 퍼포먼스를 만끽할 수 있는 무대 등 다채로운 매력을 선사했다.더불어 ‘Hug (포옹)’, ‘The Way U Are’, ‘Rising Sun (순수)’, ‘주문-MIROTIC’ 등 메가 히트곡들과 유노윤호의 강렬한 카리스마를 느낄 수 있는 ‘퍼즐 (Puzzle)’, 최강창민의 섹시한 매력이 인상적인 ‘Closer’ 등 솔로 무대까지 약 2시간 30분 동안 총 25곡의 무대를 펼쳐 관객들을 열광시켰다.한편, 동방신기는 오는 25일 일본 새 싱글 'Road'를 발매한다.