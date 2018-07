'정글의 법칙' 레드벨벳 슬기와 위너 이승훈이 댄스 대결을 펼쳤다.6일 방송된 SBS 예능프로그램 '정글의 법칙 in 멕시코'에서는 레드벨벳 슬기와 위너 이승훈이 각각 SM과 YG 자존심을 걸고 댄스 배틀을 벌이는 모습이 공개됐다.생존지에 남아 다른 멤버들을 기다리던 부족장 강남이 생존에 활기를 불어넣고자 레드벨벳 슬기와 위너 이승훈에게 댄스 배틀을 제안했다. 강남은 "정글 최초 SM과 YG의 대결"이라며 슬기와 이승훈을 자극했고, 우연처럼 각 그룹 메인 댄서이기도 한 두 사람은 승부욕에 제안을 받아들였다.댄스배틀 룰은 레드벨벳과 위너의 대표곡을 각자 바꿔 추는 것으로 장해졌다. 제작진 현장투표를 통해 승부를 결정짓기로 했다. 슬기는 본격적인 댄스 배틀에 앞서 "SM의 자존심을 걸고 꼭 이기도록 하겠다"며 출사표를 던지더니 위너의 '릴리 릴리(REALLY REALLY)' 포인트 안무를 잘 살려냈다.이승훈은 레드벨벳의 '빨간 맛'을 재해석해 독창적이며 코믹 요소가 가미된 안무를 선보였다. 그러나 '정글의 법칙' 제작진은 슬기에게 압도적으로 환호를 보냈고 대결 결과 승리는 슬기에게 돌아갔다.한편 SBS '정글의 법칙 in 멕시코'는 병만족이 멕시코 자연 속에서 펼치는 생존기를 보여주는 프로그램. 김병만 임현식 서은광 이종화 최정원 한은정 오만석 이승훈 남보라 최현석 김준현 등이 출연하며 매주 금요일 오후 10시에 방송된다.