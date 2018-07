[스포츠한국 윤소영 기자] 혼성듀오 신현희와김루트가 썸머송을 예고했다.3일 소속사에 따르면 신현희와김루트는 2일 미니앨범 '더 컬러 오브 신루트(The Color of SEENROOT)'의 콘셉트 포토를 공개했다. 공개된 사진 속에는 빨간 배경 속 레이스 원피스 차림의 신현희와 꽃을 입에 물고 있는 김루트의 모습이 담겼다. 파스텔톤 배경에서는 두 사람이 활짝 웃고 있어 화사한 분위기를 예고하고 있다.신현희와김루트의 신보 '더 컬러 오브 신루트(The Color of SEENROOT)'는 2016년 6월 발매한 정규 1집 '신루트의 이상한 나라' 이후 2년 만에 선보이는 앨범. 이번 앨범은 신현희와김루트만의 다채로운 색깔을 녹여낸 앨범이 될 것으로 보인다. 특히 두 사람은 오는 8월 일 단독콘서트를 통해 신곡 전곡을 라이브로 선보일 예정이다.한편 신현희와김루트의 새 앨범 '더 컬러 오브 신루트(The Color of SEENROOT)'는 오는 11일 오후 6시 발매된다.