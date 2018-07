[스포츠한국 윤소영 기자] 걸그룹 에이핑크가 '데뷔 7년차 징크스'를 타파했다.2일 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서는 에이핑크의 미니 7집 '원 앤 식스(One&Six)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 에이핑크 박초롱, 윤보미, 정은지, 손나은, 김남주, 오하영이 참석했다.정은지는 "우리는 일찍 재계약을 했다"며 "7년차가 돼도 고민할 일이 없었다. 멤버들 사이가 좋기도 하고 서로의 의견도 잘 알아 지금 이 시기에 고민하지 않았다"고 끈끈한 팀워크를 설명했다.데뷔 7년차를 맞이한 소감에 대해선 "앞으로 더 많은 색깔을 보여줄 수 있다는 자신감이 있다"며 "이번 '1도 없어' 활동으로 더 다양한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"며 변화를 예고했다.박초롱 또한 "우리의 바뀐 모습이 너무 센 게 아닐까 했지만 걱정은 접기로 했다"며 "이런 콘셉트를 잘 소화해서 앞으로 다양한 모습을 보여드리겠다. 열심히 준비한 만큼 좋아해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.한편 에이핑크는 이날 오후 6시 신보 '원 앤 식스(ONE & SIX)'를 공개한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '1도 없어'를 비롯해 '올라이트(ALRIGHT)' '돈트 비 실리(Don't be silly)' '별 그리고..' '말보다 너' '아이 라이크 댓 키스(I Like That Kiss)' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.