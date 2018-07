[스포츠한국 윤소영 기자] 에이핑크 정은지가 섹시미 콘셉트에 최적화된 멤버로 손나은을 꼽았다.2일 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서는 에이핑크의 미니 7집 '원 앤 식스(One&Six)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 에이핑크 박초롱, 윤보미, 정은지, 손나은, 김남주, 오하영이 참석했다.정은지는 "재킷 사진을 찍으면서 깜짝 놀랐다. 서로의 모습이 신기하기도 하고 어색해서 바라보기만 했다"고 변신을 설명했다. 박초롱 또한 "팬들이 우리의 어떤 모습을 좋아하는지 알기에 걱정을 많이 했지만 도전하기로 했다"고 했다.변신이 가장 큰 멤버로 정은지는 "손나은"이라며 "싸이의 뮤즈다. 손나은은 옷태도 좋고 몸매도 섹시하다. 한 마디로 모태 섹시다"고 했다. 이를 듣던 손나은은 부끄러운 듯 미소지으며 "감사하다"고 화답했다.한편 에이핑크는 이날 오후 6시 신보 '원 앤 식스(ONE & SIX)'를 공개한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '1도 없어'를 비롯해 '올라이트(ALRIGHT)' '돈트 비 실리(Don't be silly)' '별 그리고..' '말보다 너' '아이 라이크 댓 키스(I Like That Kiss)' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.