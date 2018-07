트와이스(TWICE) 신곡 '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)' 의 뮤직비디오 티저 영상이 드디어 공개됐다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 2일 0시 JYP와 트와이스의 각종 SNS에 '댄스 더 나잇 어웨이'의 MV 티저 영상을 선보였다.영상 초반은 트와이스 멤버들은 파도 소리를 배경으로 막 정신을 차린 듯한 모습으로 시작된다. 화이트 원피스 의상으로 청순한 매력을 발산하는 트와이스의 주변으로 여행 캐리어 등이 여기저기 흩어져 있어 마치 트와이스가 섬에 표류하게 된 게 아니냐는 추측을 불러 일으킨다. 영상 말미에는 '댄스 더 나잇 어웨이' 분위기를 짐작할 수 있는 노래 일부가 살짝 담겨 호기심을 자극한다.트와이스는 오는 9일 '댄스 더 나잇 어웨이'의 발표를 앞두고 '한여름 밤의 파티걸'로 변신한 트와이스의 모습을 담은 단체 및 멤버별 티저 이미지와 트랙리스트 티저 등 다양한 티징 콘텐츠를 릴레이 공개한바 있다.또 MV 티저 영상 공개에 앞서 지난 1일 숏팬츠, 미니 스커트, 원피스 등 여름 휴가지에 걸맞게 저마다 개성이 묻어나는 비치웨어 패션으로 시원한 느낌을 선사한 단체 티저 이미지도 선보여 눈길을 끌었다.트와이스는 9일 '댄스 더 나잇 어웨이'를 타이틀곡으로 한 새 앨범 '서머 나잇(Summer Nights)' 를 발표하고 컴백한다. 앨범에는 타이틀곡 외에 칠렉스(CHILLAX)', '샷 스루 더 하트(Shot thru the heart)' 등 3곡의 신곡과 지난 4월 9일 발표한 미니 5집 '왓 이즈 러브?(What is Love?)' 수록곡 등 총 9트랙이 수록된다.특히 트와이스가 2018년 여름을 화려하게 장식할 '서머걸'로 변신하는 '댄스 더 나잇 어웨이'의 작사를 휘성이 맡으며 '트와이스 X 휘성'의 조합이 성사됐다.그동안 윤하의 '비밀번호 486', 티아라의 '너 때문에 미쳐', 에일리의 '헤븐(Heaven)' 등 빅 히트곡의 작사를 담당한 휘성이 '댄스 더 나잇 어웨이'를 통해서 어떤 노랫말로 트와이스만의 상큼, 발랄한 매력에 시너지 효과를 낼지 궁금하다.또 '샷 스루 더 하트'는 트와이스 멤버 모모, 사나, 미나가 작사가로 참여했다. 트와이스의 신곡에 세 멤버가 작사를 담당하기는 이번이 처음이다.트와이스는 지난해 '시그널(SIGNAL)'에 이어 '박진영 X 트와이스'의 '베스트 오브 베스트' 조합이 다시 만난 '왓 이즈 러브?'를 지난 4월 공개했다. 이 곡은 각종 온라인 음원 실시간, 일간, 주간차트 석권, 가온차트 4관왕, 각종 음악순위프로그램 12관왕에 이어 MV 역시 유튜브서 1억뷰를 넘어 '8연속 1억뷰 돌파' 신기록을 세웠다.트와이스는 오는 9일 출시하는 3개월 만의 컴백곡 '댄스 더 나잇 어웨이'로 9연속 인기 행진을 예고한다.매 여름휴가 시즌이면 떠올릴만한 '스테디셀러 서머송' 탄생을 기대하게 하는 트와이스의 신곡 '댄스 더 나잇 어웨이'는 7월 9일 오후 6시 각 음원사이트에 공개된다.