방탄소년단이 5주 연속 미국 ‘빌보드 200’과 ‘핫 100’ 차트에 진입했다.26일(미국 현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 앨범은 ‘빌보드 200’ 27위, 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’는 ‘핫 100’ 65위를 기록했다.방탄소년단은 이전 앨범인 LOVE YOURSELF 承 'Her'와 타이틀곡 ‘DNA’가 세운 4주 연속 차트인 기록을 자체 경신하며 한국 가수 최초로 5주 연속 앨범과 싱글 차트에 이름을 올리게 됐다.또한, LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 ‘월드 앨범’ 2위, ‘인디펜던트 앨범’ 6위, ‘톱 앨범 세일즈’ 19위, ‘캐나디안 앨범’ 19위에 각각 올랐다.타이틀곡 ‘FAKE LOVE’ 역시 ‘메인스트림 톱 40 팝 송’ 36위, ‘스트리밍 송’ 45위, ‘온 디맨드 스트리밍 송’ 48위, ‘빌보드 캐나디안 핫 100’ 61위를 차지했다.이 외에도 방탄소년단은 ‘소셜 50’에서 80번째 1위를 기록 중이며, ‘아티스트 100’에서는 12위에 올랐다.