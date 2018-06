[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 샤이니의 '네가 남겨둔 말'이 베일을 벗었다.25일 오후 6시 샤이니의 정규 6집 세 번째 앨범 'The Story of Light' EP.3가 공개됐다.이번 앨범 타이틀 곡 ‘네가 남겨둔 말 (Our Page)’은 서정적인 분위기의 미디엄 템포 R&B 곡으로, 깊은 울림을 주는 일렉트릭 피아노 선율과 희망적인 분위기로 변화되는 리듬, 여운을 남기는 후반부의 챈트가 어우러져 있다. 샤이니 멤버들이 종현에 대한 마음을 담아 작사에 참여, '마지막까지 함께 채워가겠다'는 메시지를 진솔한 가창으로 표현했다.특히 '네가 남겨둔 예쁜 말들은 한 편의 시가 되어 노래가 되고 / 목소리 날아 너 있는 곳에 닿을 거란 걸 우린 알잖아 / 별이 사라진다면 모두 잊혀질까 소중했던 널 안아 내 품에 / 끝나지 않은 이 소설의 페이지 마지막까지 함께 채울래 / 보고 싶다 말해보지만 빈 마음 채워지지가 않는 오늘 밤 / 서로를 마주해 우린 늘 여전해 오늘도 꿈을 꾸는 소년들 같네' 등 감성적인 가사가 돋보인다.한편 샤이니는 '네가 남겨둔 말'을 공개하며 본격적인 음악 활동을 이어갈 계획이다.