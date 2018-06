[스포츠한국 이솔 기자] 걸그룹 걸스데이 유라가 상큼한 여신 비주얼을 뽐냈다.25일 유라는 자신의 SNS에 "Slovenia is such a beautiful country, stunning views everywhere. (슬로베니아는 정말 아름다운 나라다. 어디에서나 놀라운 광경)"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 유라는 어깨가 드러나는 오프숄더 원피스를 입은 채 사랑스러운 포즈를 취하고 있다. 특히 그의 변함 없는 미모와 발랄한 매력이 시선을 사로잡는다.이에 네티즌들은 "유라가 제일 뷰티풀", "유라 영어 잘하네요! 글로벌 팬들을 위한 배려군요!", "유라는 오늘도 예쁨", "아영님 너무 아름답고 예뻐요" 등의 댓글을 남겼다.한편, 유라는 지난 3월 종영한 KBS 2TV '라디오 로맨스'에서 진태리 역을 완벽하게 소화했다.