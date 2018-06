[스포츠한국 박솔잎 기자] 샤이니 정규 6집의 마지막을 장식할 세 번째 앨범 'The Story of Light' EP.3가 공개된다.SM엔터테인먼트에 따르면 샤이니 정규 6집 세 번째 앨범 'The Story of Light' EP.3는 오늘(25일) 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개될 예정이다. 특히 샤이니만의 섬세한 감성을 녹인 신곡 5곡으로 글로벌 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.특히 이번 앨범 타이틀 곡 '네가 남겨둔 말 (Our Page)'은 서정적인 분위기의 미디엄 템포 R&B 곡으로 일렉트릭 피아노 선율과 변화되는 리듬, 여운을 남기는 후반부의 챈트로 깊은 울림을 준다. 또 샤이니 멤버들이 종현에 대한 마음을 담아 작사에 참여한 '마지막까지 함께 채워가겠다'는 메시지를 담담하고 진솔하게 녹여내 감동을 더한다.타이틀곡과 함께 아련하게 울려 퍼지는 피아노 연주와 캐치한 보컬 멜로디가 돋보이는 ‘Tonight’(투나잇), 재즈 힙합과 R&B가 조화를 이룬 ‘Retro’(레트로), 감미로운 피아노 연주와 화려한 오케스트레이션의 조화가 돋보이는 R&B 발라드 곡 ‘I Say’(아이 세이), 종현의 목소리가 담긴 스페셜 트랙 ‘Lock You Down’(락 유 다운)까지 5곡이 수록되어 다채로운 감성을 전할 예정이다.또한 이번 앨범에는 더 스테레오타입스(The Stereotypes), 마즈뮤직(MZMC), 안드레아스 오버그(Andreas Oberg), 라이스 앤 피스(Rice N’ Peas), 바지(Bazzi), 사이먼 페트렌(Simon Petren), 어거스트 리고(August Rigo), 구스타프 칼스트롬(Gustav Karlstrom), 유영진, 켄지(Kenzie), 신혁, 디즈(DEEZ), 조윤경 등 히트메이커들이 참여하며 완성도를 높인 만큼 좋은 반응을 얻을 것으로 보인다.한편, 샤이니의 정규 6집 세 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.3는 오늘 음반으로도 발매된다.