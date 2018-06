[스포츠한국 박솔잎 기자] 가수 민서가 물 오른 미모를 과시하는 근황을 공개했다.23일 민서는 자신의 인스타그램을 통해 "늘 함께 해주는 민들레. 오늘도 고마워요!"라는 글과 함께 셀카 한 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 무표정한 얼굴로 카메라를 응시하고 있는 민서의 모습이 담겼다. 특히 민서는 크고 또렷한 이목구비로 시원하고 강렬한 미모를 뽐냈다.민서는 지난 20일 4부작으로 구성된 데뷔 앨범 'The Diary of Youth'의 타이틀이자 세 번째 곡 'Is Who'를 발매했다.