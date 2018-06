빅뱅 승리가 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두’ 커버 영상을 공개하며 홍보에 직접 나섰다.22일 승리는 자신의 SNS에 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두’ 커버 영상을 게재했다.영상 속 승리는 블랙핑크 멤버들과 ‘뚜두뚜두’의 안무를 능숙하게 소화해 눈길을 끌었다. 후렴구 ‘Hit you with that ddu-du ddu-du du’는 이른바 ‘뚜룹뚜룹뚜 만사마 송’으로 알려진 인도 가수 달러 멘디(Daler Mehndi)의 ‘투낙 투낙 툰(Tunak tunak tun)’의 노래로 교묘하게 편집되며 웃음을 자아낸다.강렬한 무드에서 코믹한 분위기로 급변하는 가운데, 승리는 만사마 가발을 쓰고 블랙핑크 멤버들 사이에서 몸을 날려 춤을 추며 웃음을 줬다. 지수와 리사는 무표정으로 승리의 댄스를 거들었고, 제니와 로제는 놀란 듯한 표정을 지어 보이며 재미를 더했다.이번 영상은 후배 블랙핑크의 신곡 ‘뚜두뚜두’의 홍보에 도움을 주기 위한 승리의 깜짝 아이디어로 성사됐다. 승리는 블랙핑크 콘셉트 팝업 장소에서 만난 블랙핑크에게 커버 영상을 제안했고, 멤버들 역시 흥미로운 반응을 보이며 흔쾌히 응했다. 이에 즉석으로 멤버들의 안무 강습이 진행됐고, 승리는 빠르게 포인트 안무를 습득해 이번 영상이 매끄럽게 완성됐다는 후문이다.한편 승리는 오는 7월 데뷔 이래 첫 정규 앨범이자 5년 만의 솔로 활동을 펼친다. 또한 8월 4일~5일 오후 6시 서울 장충체육관에서 첫 단독 콘서트 ‘SEUNGRI 2018 1st SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] in SEOUL x BC CARD’를 개최하고 팬들과 만난다.