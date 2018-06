[스포츠한국 최재욱 기자] 그룹 샤이니(SHINee)가 정규 6집 두 번째 앨범 으로 다시 한번 가온 앨범 차트 정상에 올랐다.지난 11일 발매된 샤이니 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’EP.2('더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)는 6월 3째 주(6월 10~16일) 가온 앨범 종합 차트 1위를 기록, 음악팬들의 뜨거운 관심을 재확인시켜 주었다.이번 앨범은 타이틀 곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)를 비롯해 다채로운 색깔의 5곡이 수록되어 있으며, 한터차트, 신나라레코드 등 각종 음반차트 1위, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 26개 지역 1위를 기록하는 등 샤이니의 높은 인기를 입증한 바 있다.또한 샤이니는 금일(21일) Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 두 번째 타이틀 곡 ‘I Want You’ 무대를 선사, 청량하고 경쾌한 매력으로 시선을 사로잡을 전망이다.한편, 샤이니는 오는 25일 ?오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 정규 6집의 마지막을 장식하는 세 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.3를 공개한다.