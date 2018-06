슈퍼주니어 려욱이 전역을 기념해 깜짝 팬미팅을 개최한다.려욱은 오는 7월 12일 저녁 8시 서울 삼성동 SMTOWN 코엑스 아티움 내 SMTOWN THEATRE에서 팬미팅 'Return to the little prince'(리턴 투 더 리틀 프린스)를 열고, 팬들과 즐거운 시간을 보낼 계획이다.특히 이번 팬미팅은 지난 2016년 10월 11일 현역으로 입대한 려욱이 오는 7월 10일 병역의 의무를 마친 후 약 2년만에 갖는 뜻 깊은 자리인 만큼, 려욱의 뛰어난 가창력이 돋보이는 무대와 다채로운 소통의 자리로 알차게 채울 예정이라 좋은 반응이 기대된다.팬미팅 'Return to the little prince' 티켓팅은 6월 28일 저녁 8시부터 인터넷 예매 사이트 '예스24'에서 진행된다. 려욱의 전역 후 첫 번째 팬미팅이기에 치열한 티켓 예매 경쟁이 펼쳐질 것으로 보인다.한편 려욱은 슈퍼주니어 단체활동, 슈퍼주니어-K.R.Y. 유닛활동, 드라마 OST, 뮤지컬 등 폭 넓은 분야에서 활약을 펼치며, 2016년 1월 첫 솔로 미니앨범 '어린왕자(The Little Prince)'를 발매, 독보적인 음색과 탁월한 가창력으로 음악 팬들을 매료시킨 바 있어 앞으로의 행보에 더욱 귀추가 주목되고 있다.