[스포츠한국 김봉진 기자] 가수 민서가 20일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 데뷔 앨범 'Is Who' 쇼케이스에 참석하고 있다.가수 민서의 'Is Who'는 지난 3월 첫 번째 공개된 '멋진 꿈'과 4월 두 번째 공개된 '알지도 못하면서'에 이어 세 번째 공개곡이자 데뷔 프로젝트 앨범의 타이틀곡이다. 이번 곡은 리드미컬한 보컬이 돋보이는 집시풍 노래로, 첫사랑에 대한 솔직한 이야기를 가사에 담았다.