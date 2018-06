[스포츠한국 조은애 기자] 걸그룹 모모랜드가 새 미니앨범 4집 'Fun to the world'의 뮤비 비하인드 컷을 공개했다.20일 소속사MLD엔터테인먼트 측은 공식 SNS를 통해 오는 26일 발표할 새 미니앨범 4집 'Fun to the world'의 뮤직비디오 비하인드 컷을 대량 공개했다.공개된 사진은 베트남, 이집트, 프랑스 복장을 하고 각 나라의 특성을 재밌게 표현한 멤버들이 인상적이다. 특히 베트남 전통의상 아오자이를 입은 연우와 클레오파트라로 변신한 낸시, 미라 분장한 데이지 등 파격적인 콘셉트를 소화한 멤버들의 모습이 인상적이다.소속사 관계자는 "이번 뮤직비디오 콘셉트는 세계 각국의 랜드마크를 돌아다니며 세계여행을 하는 모모랜드의 모습을 특유의 밝고 흥겨운 에너지로 표현했다"며 "멤버들이 외모가 망가지는 것을 망설이지 않고 적극적으로 임해줘 잘 표현됐다"고 말했다.한편 모모랜드는 오는 26일 쇼케이스를 열고 미니앨범 4집 'Fun to the world'의 컴백활동에 돌입할 예정이다.