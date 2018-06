[스포츠한국 조은애 기자] 가수 민서가 데뷔 100일을 맞은 소감을 전했다.20일 오후 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 민서의 'Is Who' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.이날 민서는 "얼마전 데뷔 100일을 맞이했다. 시간이 정말 빠르게 지나간 것 같다. 데뷔 때부터 응원해준 분들에게 감사하다"고 말했다.이어 "'Is Who'는 역동적이고 강렬한 곡이다. 그에 맞게 비주얼도 변신해봤다. 타이트한 의상이 기존에 입었던 옷들과 달라서 살을 좀 뺐다. 엄청난 변신이었고 주위에서도 많이 놀라더라"고 덧붙였다.한편 민서의 신곡 'Is Who'는 이날 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개됐다.