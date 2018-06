[스포츠한국 박솔잎 기자] '밥 잘 사주는 예쁜누나' OST가 발매됐다.20일 배우 손예진·정해인 주연의 JTBC 금토 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'의 OST 앨범이 발매됐다.해당 앨범에는 드라마에서 드라마를 통해 화제가 됐던 올드팝을 비롯해 음악감독이 직접 작곡한 연주곡 외에도 레이첼 야마가타가 부른 가창곡 등 총 11곡이 담겨있다. 음원 차트 역주행을 일으킨 'Save The Last Dance For Me', 'Stand By Your Man', 유명 팝 아티스트 레이첼 야마가타(Rachael Yamagata)가 부른 곡 'Something in the Rain' ,'La La La', 'Be Somebody’s Love' 등이 담겨있다.또한, 앨범에는 드라마 팬들을 위해 방송에 공개되지 않은 미공개 스틸컷들이 포함되어 있다.한편 JTBC '밥 잘 사주는 예쁜 누나'는 지난달 인기리에 종영했다.