KBS가 ‘2018 러시아 월드컵’ 콜롬비아 VS 일본 경기 중계에서도 시청률 1위 행진을 이어갔다.KBS, MBC, SBS 등 지상파 3사는 지난 19일 러시아 모르도비아 아레나에서 열린 러시아 월드컵 H조 ‘콜롬비아 VS 일본’ 경기를 생중계했다.KBS는 5.8%(닐슨코리아, 전국기준)의 시청률로 지난 18일 ‘한국 VS 스웨덴’ 경기에 이어 동시간대 1위를 차지했다. 그 뒤를 이어 MBC와 SBS는 각각 5.3%와 5.2%를 기록했다.이로써 KBS는 지난 개막전을 비롯 지상파 3사의 메인 중계진이 나선 모든 경기에서 시청률 1위를 기록, 명품중계를 보여주고 있는 이영표 해설위원과 이광용 캐스터 ‘영광콤비’가 불패콤비임을 입증하고 있다.월드컵에 대한 관심과 응원이 나날이 뜨거워지는 가운데 앞으로 남은 경기에서 ‘영광콤비’가 만들어갈 시청률 기록에도 관심이 모아지고 있다.