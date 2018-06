[스포츠한국 이솔 기자] 'R&B 여왕' 박정현이 신곡 '같은 우산'으로 가요계에 컴백한다.박정현은 19일 오후 6시 각 온라인 음원사이트를 통해 신곡 '같은 우산'을 포함한 새 싱글앨범 '더 원더 퍼스트 디지털 싱글 (The Wonder 1st DS)'의 음원을 전격 발표한다.음원 공개와 동시에 박정현은 타이틀곡 '같은 우산'의 가사를 포인트로 한 약 1분 분량의 리릭 비디오(Lyric Video)를 문화인 공식 유튜브 채널 및 SNS 등지를 통해 공개할 예정이다.약 1년 2개월여 공백을 뒤로하고 금일 베일을 벗는 박정현의 이번 싱글에는 타이틀곡 '같은 우산'을 비롯해 자작곡 '미니멀 월드(Minimal World)' 등 총 2개 트랙이 수록되어 팬들을 찾는다. 이번 싱글은 올 연말 발매를 확정 지은 박정현의 9번째 정규앨범의 1차 선공개곡에 해당하는 신곡들인 만큼, 한층 놀라운 완성도로 돌아온 ‘R&B 여왕’ 박정현의 눈부신 음악세계를 가장 먼저 만나볼 수 있을 전망이다.이 중 타이틀곡으로 낙점된 '같은 우산'은 잔잔하고 서정적인 피아노 선율과 박정현 특유의 풍성한 음색이 절묘하게 녹아든 감성 발라드 넘버다. '비가 내리면 / 우리 둘 따스했던 같은 우산 속에', '그 기억 속에 한참을 서 있어 / 날 바라봐주던 너와' 등 헤어진 이와의 추억을 되새기는 아름다운 가삿말이 아련한 공감을 자아내며 두 귀를 압도한다.특히 이 곡은 신흥 '음원강자' 멜로망스의 멤버 정동환과, 싱어송라이터 치즈(CHEEZE)의 달총이 공동작곡을 맡은 것으로 알려지며 일찍부터 관심을 이끌기도 했다.수록곡 '미니멀 월드(Minimal World)'는 박정현이 직접 작사, 작곡에 참여, 여기에 주목받는 프로듀서팀 Team Haerop이 편곡을 맡아 완성도를 높였다. 박정현의 한층 깊어진 감성과 웅장한 사운드가 매력적인 이 곡은 ‘싱어송라이터’ 박정현의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 완벽히 그려낸 트랙인 만큼 더욱 기대를 자아낸다.박정현의 신곡 '같은 우산'을 포함한 새 싱글 '더 원더 퍼스트 디지털 싱글 (The Wonder 1st DS)'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.