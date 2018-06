[스포츠한국 박솔잎 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 가희가 둘째 출산 소감을 전했다.18일 가희는 자신의 인스타그램을 통해 "#Welcome to the World, #2018 06 16, #boy 많은 축하 감사드립니다. 건강히 잘 회복할게요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 둘째 시온 군의 발바닥이 담겼다. 한 손에 쏙 들어오는 앙증맞은 발로 눈길을 끌었다.앞서 가희는 지난 16일 오전 5시 한 산부인과에서 2.75kg의 아들을 낳았다. 둘째 이름은 양시온이다.한편 가희는 지난 2016년 세 살 연상의 사업가와 결혼, 같은 해 10월 첫째 아들 노아 군을 낳았다.