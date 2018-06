[스포츠한국 윤소영 기자] 한국방송공사 KBS가 2018 러시아 월드컵 한국 스웨덴 전을 모바일로 생중계한다.KBS는 2018 러시아 월드컵을 더 재미있게, 더 짜릿하게 즐기기 위한 모바일 생중계 애플리케이션 'my 핸드컵'을 마련했다. 'my 핸드컵'은 오는 18일 오후 8시 30분부터 한국 스웨덴 전을 시작으로 24일 오전 0시, 27일 오후 11시에 2018 러시아 월드컵을 생중계할 예정이다.통쾌한 반란을 꿈꾸는 23인 태극전사의 첫 경기는 스웨덴 전. 러시아에서 펼쳐지는 한국 스웨덴 경기를 TV 앞에서 볼 수 없는 이들을 위해 KBS가 준비했다. 특별 게스트와 함께 2018 러시아 월드컵도 보고 어디에서도 들을 수 없었던 그라운드 밖 이야기까지 공개된다는 후문이다.KBS 월드컵 중계팀에 이영표 해설·이광용 캐스터가 있다면 'my 핸드컵'엔 MC 최은경이 있다. 국가대표 축구 경기뿐만 아니라 K리그, 유럽리그 경기까지 찾아볼 정도로 축구를 사랑하는 베테랑 MC 최은경. 40대 중반이라고는 믿기지 않는 완벽한 몸매도 축구공 덕분이라는 전언이다.프리스틴 나영·은우 또한 2018 러시아 월드컵 해설진으로 뜬다. 팬들과 함께 경기 결과를 예측해보고 태극전사에게 힘을 보태줄 골 세레모니, 깜찍 발랄한 응원까지 선보인다. 여기에 전설의 축구 캐스터, KBS 간판 해설위원으로 활약한 서기철 아나운서, 스포츠 칼럼니스트 정윤수, KBS 스포츠 전문기자 박수현이 어벤져스 군단에 합류했다.이처럼 다양한 정보와 비하인드 스토리로 축구 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있는 'my 핸드컵'은 오는 18일 오후 8시 30분부터 방송된다.