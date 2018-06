[스포츠한국 윤소영 기자] 소녀시대 출신 티파니가 솔로 앨범 '오버 마이 스킨(OVER MY SKIN)'을 예고했다.미국 온라인 쇼핑몰 아마존은 14일(한국시간) 티파니의 솔로 앨범 '오버 마이 스킨(OVER MY SKIN)'의 오는 28일 발매를 예고했다. 공개된 솔로 앨범 재킷에는 비닐을 열고 바깥 세상으로 시선을 둔 티파니와 미국 활동명 티파니 영(TIFFANY YOUNG), 앨범명 '오버 마이 스킨(OVER MY SKIN)'이 담겼다.2007년 걸그룹 소녀시대로 데뷔한 티파니는 지난해 8월 SM엔터테인먼트와 전속계약을 종료한 후 미국행을 택하며 홀로서기에 나섰다. 최근에는 미국 패러다임 탤런트 에이전시와 전속계약을 체결한 가운데 홈페이지에 프로필, 이미지, SNS 등을 게재하며 컴백 임박을 알린 바 있다.