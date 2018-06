[스포츠한국 이솔 기자] '프로듀스48' 연습생들의 '내꺼야' 무대와 그룹 샤이니의 새 타이틀곡 'I Want You' 무대가 '엠카운트다운'에서 공개된다.14일 오후 6시 생방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 샤이니의 신곡 'I Want You' 컴백 무대와 '프로듀스48' 연습생들이 꾸미는 '내꺼야' 무대가 공개된다.샤이니의 새 타이틀곡 'I Want You'는 청량하면서도 아련한 감성이 돋보이는 트로피컬 하우스 기반의 팝 장르로, 점점 더워지는 계절에 꼭 어울리는 시원함을 선사하는 곡이다. 시간을 넘어 사랑하는 이에게 가고 싶은 마음을 감각적으로 표현한 가사가 특징. 샤이니는 한층 더 풍성하고 성숙해진 음악적 색깔과 독보적인 퍼포먼스로 이목을 집중시킬 계획이다. 또 떠나간 사랑을 독감처럼 앓고 있다고 표현한 수록곡 '독감' 무대도 공개한다.워너원은 지난주에 이어 이번주 '엠카운트다운'에서도 완전체 타이틀곡 '켜줘(Light)'와 더불어 또 다른 매력의 유닛 무대들을 꾸밀 예정이다. 남바완(라이관린, 박지훈, 배진영)은 성숙한 남성미가 넘치는 '11' 무대를, 린온미(윤지성, 하성운, 황민현)는 호소력 짙은 보이스와 잔잔한 감성을 담은 '영원+1' 무대를 준비했다.큐브 엔터테인먼트에 소속돼 있는 보컬 멤버들이 모여 결성한 유나이티드 큐브의 무대도 최초 공개된다. 조권을 필두로 비투비 은광-현식, CLC 손-승희, 펜타곤 후이-진호, (여자)아이들 미연-민니는 이날 최초로 '한걸음' 무대를 공개한다. '한걸음'은 꿈을 향해 한걸음씩 나아가다 보면 자신의 꿈에 닿게 된다는 희망을 전달하는 곡으로 비투비의 현식이 작사·작곡에 참여했다.A.C.E는 새로운 타이틀곡 'Take Me Higher' 무대를 선보인다. 'Take Me Higher'은 다양한 어쿠스틱 악기의 하모니와 경쾌하면서도 시원한 팝 R&B 멜로디가 귀를 사로잡는 미디엄 템포의 얼터너티브 팝 곡이다. 사랑에 빠진 남자가 환상의 세계를 본 듯한 마음을 표현한 가사가 자유롭고 경쾌한 멤버들의 매력과 어우러져 청량감을 자아낼 전망이다.이 밖에도 이날 방송에는 유빈, AOA, PRISTIN V, 유니티, 우진영X김현수, 프로미스나인, 이달의 소녀 yyxy 등 국내 인기 아티스트들이 총출동, 무대를 화려하게 빛낸다.한편 오는 15일 첫 방송 되는 Mnet 새 예능프로그램 '프로듀스48'에서는 연습생들이 꾸미는 '내꺼야' 무대를 다시 한번 만나볼 수 있다. 지난달 10일 최초 공개됐던 '내꺼야' 무대는 공개 직후 한·중·일 3국의 실시간 검색어 상위권에 오른 데 이어 현재(14일) 유투브 기준 820만 조회수를 돌파했다.