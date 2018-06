남성그룹 샤이니의 'I Want You' 무대가 '주간아이돌'서 최초 공개된다.방송 전부터 화제가 된 ‘주간아이돌’ 샤이니 10주년 특집편이 13일 오후 6시 방송될 예정이다. 이날 샤이니는 MC들도 들었다 놨다 하는 물오른 예능감으로 끊임없는 웃음을 선사할 예정.먼저, 데뷔 10주년을 맞은 샤이니는 두 번째 타이틀곡 'I Want You'를 ‘주간아이돌’에서 최초로 공개한다. 이날 방송의 녹화에서 지금껏 봐왔던 샤이니의 청ㄹㅑㅁ감과는 차원이 다른 무대에 MC 모두 기립박수를 보냈다는 후문.또한 ‘주간아이돌’에서는 6집 정규 앨범 '더 스토리 오브 라이트' 총 3개 앨범으로 돌아온 샤이니를 위해 세 가지 통 큰 선물을 준비했다. MC들도 받아보지 못한 귀한 선물 중 2가지가 먼저 공개되면서 샤이니 멤버들에게 감동을 안겨준 주간아이돌. 마지막 선물로 비밀번호가 채워진 캐리어가 등장하며 궁금증을 자아냈다. 이날 샤이니는 마지막 선물 획득을 위해서 필요한 비밀번호를 받기를 위해 롤코 댄스, 랜덤 플레이 댄스 등 다양한 미션들을 수행하기 위해 안간힘을 썼다.그리고 샤이니의 매력과 생각을 엿볼 수 있는 ‘자필 이력서’가 공개된다. ‘자필 이력서’를 통해 멤버들은 10년간 지켜봐 왔던 서로의 모습들을 폭로했고 이력서 내용을 검증하던 과정 중에 키는 급기야 스튜디오를 뛰쳐나가는 돌발행동을 보였다. 당시 현장에 있던 MC와 멤버들은 물론 스태프들도 당황해하며 사라진 키를 찾아 나섰다는 후문.