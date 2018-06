[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 비투비의 선공개곡 '더 필링(The Feeling)'이 드디어 베일을 벗었다.11일 오후 6시 비투비는 열한 번째 미니앨범 'THIS IS US'의 선공개곡 '더 필링(The Feeling)'을 공개했다.'더 필링'은 서로에게 느껴지는 사랑과 감정의 편린을, 아름다운 표현들을 모아 빼곡히 노래에 담아 신비로운 엠비언스와 신디사이저로 시작되는 일렉트로닉 팝 스타일의 곡으로 어쿠스틱 사운드에 일렉트로닉 사운드를 더해 기존 보다 더 풍성해진 사운드 스케이프를 느낄 수 있는 곡이다.무엇보다 멤버 이민혁, 프니엘이 작사에 참여하고 작곡가 VINCENZO, Any Masingga, Fuxxy와 함께 멤버 정일훈이 직접 작사, 작곡에 참여해 눈길을 끈다.특히 '네가 하는 모든 것들이 내 안에 스며들어와 / 아무런 걱정이 안 돼 우리 서로가 있으니 / 가슴 가득 들어찬 네가 더 들어와 막 들어와 Love ya / 그래 이건 기분 좋은 느낌이야 날 더 꽉 안아줘 꽉 / 기분 좋은 Feeling / 설렘을 넘어선 뜨거운 느낌 / 우주보다 더 멀리 더 높이 / 커진 맘이 난 싫지 않은 걸 / 그게 너라서' 등 감성적인 가사가 돋보인다.한편 컴백을 앞둔 비투비는 5년 만에 개최되는 큐브엔터테인먼트의 패밀리콘서트 '2018 UNITEDCUBE -ONE-(유나이티드 큐브 원)' 준비에 전념하고 있다.