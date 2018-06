[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 샤이니가 멤버 간 끈끈한 팀워크를 강조했다.11일 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서는 샤이니 정규 6집 '더 스토리 오브 라이트 에피.2(The Story of Light EP.2)' 발매 기념 음감회가 열렸다. 이날 행사에는 샤이니 온유, 키, 민호, 태민이 참석했다.온유는 "쉴 새 없이 달려와서 사실 평상시에 우리가 10주년이 됐다는 걸 실감하지 못한다"며 "오히려 주변에서 축하해줄 때 데뷔 10주년이 됐다는 걸 느낀다. 멤버들과 함께 해온 시간이 정말 값지고 자부심을 느낀다. 앞으로도 열심히 하겠다"고 밝혔다.민호는 "축하해줘서 감사하다. 우리가 10주년이 됐다는 걸 팬들, 선배들이 축하해줄 때 실감한다"며 "아직 갈 길이 멀다고 생각한다. 이제 10년이 된 것에 불과하다. 앞으로도 계속 샤이니의 색을 보여주면서 대중과 가까워지겠다"고 기대를 당부했다.한편 샤이니는 11일 오후 6시 정규 6집 두번째 앨범인 '더 스토리 오브 라이트 에피.2(The Story of Light EP.2)'를 발매한다. 첫번째 앨범은 지난달 28일 발매됐으며 이번 앨범에는 타이틀곡 '아이 원트 유(I Want You)'를 비롯해 총 다섯 곡이 수록됐다.