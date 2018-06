[스포츠한국 장동규 기자] 샤이니 태민이 11일 오후 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 정규6집 'The Story of Light(더 스토리 오브 라이트)' 음감회에 참석하고 있다.정규 6집의 두번째 앨범 'The Story of Light(더 스토리 오브 라이트)' EP.2는 타이틀곡 '아이 원트 유'와 '케미스리’(Chemistry) '일렉트릭'(Electric) '드라이브(Drive), '독감'(Who Waits for Love)까지 5곡이 수록됐다.