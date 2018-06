[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 샤이니가 활동 일정을 소개했다.11일 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서는 샤이니 정규 6집 '더 스토리 오브 라이트 에피.2(The Story of Light EP.2)' 발매 기념 음감회가 열렸다. 이날 행사에는 샤이니 온유, 키, 민호, 태민이 참석했다.키는 신보에 대해 "에피소드 1, 2, 3로 나뉘어 나오는 앨범"이라며 "데뷔 10주년을 기념하는 의미고 그간 샤이니 이미지를 다 모아서 여러분께 보여드리는 앨범이라고 볼 수도 있다"고 설명했다.민호는 "첫번째 에피소드 타이틀곡 '데리러 가' 활동을 마쳤다"며 "오늘부터 두번째 에피소드 타이틀곡 '아이 원트 유(I Want You)' 활동을 시작하려고 한다. 앨범 활동 뿐만 아니라 예능, 라디오도 다양하게 활동할 것"이라고 예고했다.한편 샤이니는 11일 오후 6시 정규 6집 두번째 앨범인 '더 스토리 오브 라이트 에피.2(The Story of Light EP.2)'를 발매한다. 첫번째 앨범은 지난달 28일 발매됐으며 이번 앨범에는 타이틀곡 '아이 원트 유(I Want You)'를 비롯해 총 다섯 곡이 수록됐다.