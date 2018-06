[스포츠한국 박솔잎 기자] 그룹 헤일로(HALO) 멤버 디노(조성호, 29)가 입대 소식을 전했다.11일 소속사 하이스타이엔티는 헤일로(오운, 디노, 인행, 재용, 희천, 윤동) 공식 SNS 및 팬카페 등을 통해 "멤버 디노 군이 입대 관련 문제로 오는 7월 28일 진행 예정인 헤일로 단독 콘서트 'Have A Good Time' in SEOUL 2018에 함께하지 못하게 됐다"고 밝혔다.이어 "항상 헤일로를 사랑해주시고 응원해주시는 국내외 팬분들에게 갑작스럽게 안타까운 소식을 전하게 되어 죄송하다. 이후 스케줄은 조율 중이며 변경 내용이 있을 시 공지를 통해 안내드리도록 하겠다. 팬 여러분들의 너그러운 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.앞서 디노 역시 지난 9일 공식 팬카페를 통해 직접 쓴 손편지를 공개했다. 그는 "국방의 의무를 다하기 위해 잠시 자리를 비우게 됐다. 더 씩씩한 남자로 돌아오겠다. 건강하게 잘 다녀올 테니 너무 걱정하지 말라"라는 메시지를 전했다.한편 내달 예정된 콘서트는 그룹 헤일로가 데뷔 후 처음 펼치는 국내 단독 콘서트다. 헤일로의 국내 첫 단독 콘서트 'Have A Good Time' in SEOUL 2018은 오는 7월 28일 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 열린다.