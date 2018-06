남성 그룹 샤이니(SHINee, SM엔터테인먼트 소속)의 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)가 오늘 베일을 벗는다.11일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 공개되는 샤이니 정규 6집 두 번째 앨범에는 타이틀 곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)를 비롯해 ‘Chemistry’(케미스트리), ‘Electric’(일렉트릭), ‘Drive’(드라이브), ‘독감 (Who Waits For Love)’ 등 신곡 5곡이 수록돼있다.특히 이번 앨범은 미국 출신 프로덕션팀 마즈뮤직(MZMC), 떠오르는 신예 아티스트 바지(Bazzi), 실력파 싱어송라이터 라이스 앤 피스(Rice n’ Peas), SM 대표 프로듀서 유영진, 유명 작곡가 겸 프로듀서 신혁, 히트 작곡가 디즈(DEEZ), 유명 래퍼 딥플로우(Deepflow), 인기 작사가 서지음 등 국내외 히트메이커들이 함께 작업했으며, 멤버 민호도 랩메이킹에 참여, 샤이니의 유니크한 음악 색깔을 완성한 만큼 글로벌 팬들의 좋은 반응이 기대된다.또한 샤이니는 오는 14일 Mnet ‘엠카운트다운’을 통해 신곡 ‘I Want You’ 무대를 최초 공개할 예정이고, 15일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’, 16일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 17일 SBS ‘인기가요’ 등 음악 프로그램에 출연하며 정규 6집 두 번째 타이틀 활동을 이어갈 계획이어서, 첫 번째 타이틀 곡 ‘데리러 가 (Good Evening)’에 이어 새롭게 선보일 무대가 더욱 기대를 모은다.또한 샤이니는 11일 오후 7시부터 유튜브, 페이스북, 트위터, 인스타그램 등 ‘!t Live’의 SNS 공식 계정 및 네이버 V LIVE의 SMTOWN 계정을 통해 생중계되는 SM 실시간 멀티 라이브 방송 채널 ‘!t Live’(잇라이브)의 대표 프로그램 ‘뮤기박스’(Music Gift Box)에 출연, 새 앨범에 대한 다양한 이야기를 들려줄 예정이다.한편, 샤이니가 출연하는 ‘!t Live’는 SM의 전시/엔터테인먼트 체험공간 ‘SMTOWN MUSEUM’ 내 ‘MCN STUDIO’에서 진행되며, ‘SMTOWN MUSEUM’에는 ‘SMTOWN LIVE’의 역대 정보를 살펴볼 수 있는 ‘SMTOWN LIVE HISTORY’, SM 아티스트들의 콘서트 현장을 간접 체험할 수 있는 ‘CONCERT STAGE’, 무대 비하인드 영상과 사진으로 구성된 ‘BACKSTAGE’, 아티스트들의 메이크업 도구, 의상을 함께 전시한 ‘DRESSING ROOM’ 등이 추가 오픈됐다.