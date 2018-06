[스포츠한국 조은애 기자] '인기가요' 워너원이 '켜줘'로 돌아왔다.10일 방송되는 SBS '인기가요'에서는 워너원이 '켜줘'(Light)로 컴백한다. 워너원의 타이틀곡 '켜줘'는 팝 기반의 플럭과 기타 사운드가 돋보이는 업템포 댄스곡으로, 워너원 특유의 화려한 퍼포먼스 무대가 기대된다. '켜줘'는 어떠한 것으로도 나뉠 수 없는 너와 나의 운명적인 사랑 이야기를 다루고 있다. 이 외에도 워너원 유닛 린온미(윤지성, 하성운, 황민현)의 '영원+1' 스페셜 무대도 전파를 탄다.유빈도 '숙녀'로 컴백한다. 타이틀곡 '숙녀'(淑女)는 원더걸스 활동 때와는 또 다른 복고적인 느낌이 가득한 시티팝 장르가 인상적인 곡이다. 온앤오프와 에이스도 눈길을 끈다. 온앤오프는 'Complete'(널 만난 순간)과 'Fly Me To The Moon'으로, 에이스는 'Take Me Higher'로 여심을 사로잡는다. 그 외에도 이달의 소녀 yyxy가 'love4eva'로 뜨거운 데뷔 무대를 꾸밀 예정이다.또한 이날 연속 3주 1위에 도전하는 방탄소년단이 과연 '인기가요' 3관왕 트로피를 거머쥘 수 있을지 주목된다. '인기가요'는 이날 낮 12시 10분 방송된다.