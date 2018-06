[스포츠한국 이솔 기자] 걸그룹 트와이스가 일본에서 발매한 3번째 싱글 '웨이크 미 업'(Wake Me Up)으로 '더블 플래티넘' 인증 획득에 성공했다.8일 JYP엔터테인먼트에 따르면 '웨이크 미 업'은 이날 일본 레코드협회 홈페이지를 통해 '더블 플래티넘'을 인정받았다. 일본 레코드협회는 50만 장 이상의 판매고를 기록한 작품에 '더블 플래티넘' 인증을 한다.트와이스의 더블 플래티넘 인증 획득은 이번이 처음이다. 트와이스는 지난해 6월 28일 발매한 데뷔 베스트 앨범 '#TWICE', 지난 10월 첫 싱글 '원 모어 타임'(One More Time), 올해 2월 발매한 2번째 싱글 '캔디 팝'(Candy Pop)으로 3연속 플래티넘 인증을 획득한 바 있다. '웨이크 미 업'을 통해 일본에서 공개된 해외 여성 싱글 음반으로는 최초로 더블 플래티넘 획득 기록을 세웠고, 4연속 플래티넘 인증 기록 행진도 이어가고 있다.지난달 16일 일본서 공개된 '웨이크 미 업'은 오리콘 위클리 싱글 차트, 빌보드 재팬 주간 싱글 차트 정상을 휩쓸었고 출하량 50만 장을 돌파하며 현지서 4연속 인기몰이 중이다. 또 해외 아티스트 최초 첫 싱글부터 3집, 또 세 작품 연속 초동 20만 장을 돌파하는 신기록을 세웠다.한편 트와이스는 오는 9월 29일과 30일 치바 마쿠하리 이벤트홀을 시작으로 10월 2일과 3일 아이치 일본 가이시홀, 12일~14일 효고 고베 월드 기념홀, 16일과 17일 도쿄 무사시노무라 종합 스포츠 프라자 메인 아레나 등 일본 4개 도시, 9회 공연의 아레나 투어를 개최한다. 또 아레나 투어와 함께 가을엔 일본에서 첫 정규앨범을 선보이며 현지 인기몰이에 탄력을 더할 예정이다.최근 일본 공연을 성료한 트와이스는 오는 17일 싱가포르 인도어 스타디움에서 투어를 이어간다. 또 국내에서는 7월 컴백을 목표로 현재 음반 작업에 매진하고 있다.