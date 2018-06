[스포츠한국 이솔 기자] '특급 듀오' 슈퍼주니어-D&E가 오는 8월 8일 일본에서 세 번째 정규앨범을 발매한다.약 3년만에 발표하는 슈퍼주니어-D&E의 일본 정규앨범 타이틀은 'STYLE'(스타일)로, 멤버 동해와 은혁이 전역 후 지난해 11월부터 매달 디지털 싱글을 선보이며, 월간 프로젝트로 진행해 온 'Here We Are', 'You don't go', 'IF YOU', 'Circus', 'LOSE IT', 'Can I Stay', 'Hot Babe' 등 7곡에 신곡 4곡까지 추가 수록, 총 11개 트랙이 알차게 담겨 슈퍼주니어-D&E만의 매력을 다채로운 스타일의 음악 장르로 풀어낸 것이 특징이다.앞서 슈퍼주니어-D&E는 지난 2012년 4월 일본 데뷔 싱글 'Oppa, Oppa'로 발매 첫 주 오리콘 위클리 싱글차트 2위 를 기록하고, 2014년 2월 발매한 일본 첫 번째 정규앨범 ‘RIDE ME’ 역시 오리콘 데일리 앨범 차트 1위를 차지하는 등 열도 음악 팬들 사이의 뜨거운 인기를 증명한 바 있어, 새 앨범에 대한 기대감을 한껏 고조시키고 있다.오는 8월 8일 일본 새 앨범 발매 후에는 9월부터 11월까지 요코하마, 고베, 도쿄, 나고야, 히로시마, 후쿠오카, 삿포로 등 7개 지역에서 총 17회에 달하는 일본 전국 투어 'SUPER JUNIOR-D&E JAPAN TOUR 2018~STYLE~'을 개최, 추첨을 통해 공연장에서 멤버들을 만날 수 있는 'Meet & Greet' 이벤트도 진행하는 등 관객들과 가깝게 소통할 예정이라 좋은 반응이 기대된다.한편, 슈퍼주니어-D&E는 최근 앨범 활동, 각종 예능 프로그램 출연 등 한국과 일본을 오가며 활발한 활동을 이어오고 있다.