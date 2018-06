쿨 '이 여름 Summer'가 '놀라운 토요일'에 등장했다.2일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에서는 흑마늘 닭강정을 두고 가사 퀴즈에 도전한 멤버들의 모습이 전파를 탔다.이날 문제로 등장한 노래는 쿨의 '이 여름 Summer'였다. 멤버들은 모두 자신만만한 모습을 보였다. 쿨이 2005년 발표한 '이 여름 Summer'의 가사는 아래와 같다.너무나 소중했던 사랑이 뜨거운 태양아래서 까맣게 나를 태우고 떠나가 버렸어마지막 사랑이길 바랬어 하지만 험한 이 세상 그렇게 약해 빠진 널 어떻게 믿고 살겠어이거 왜 이래 잘못 봤어 깡으로만 살아온 나 여자 하나쯤 하고 까불다 큰 코 다쳤어이 여름 Summer 너 없인 안 되겠어 never 너무나 보고 싶어 니가 다시 내게 빨리 돌아와이젠 나 끝내 널 찾고 말겠어 다시 내곁에 너를 두고 우린 영원히 아름다운 사랑하겠어 오~이 여름 Summer 어디에 있는거니 my love 사랑이 뭔지 이제야 좀 알 것 같은데나 없이 안되는 걸 몰라얼마나 보고픈 걸 몰라 눈물로 사랑했던 나를 떠나게 한거니헐겁던 허리 살은 악착같이 조였니 텅 비어 가벼웠던 머리속은 뭘 채웠니아직도 어머니가 식충이라 부르니 서랍속 성인전용 DVD는 갖다 줬니어떻게 해야 할지 몰랐어 어디를 가야 찾을지 무엇을 해야 그녀가 다시 돌아올지그래서 매일 편질 보냈어 만화책 대신 신문을 드라마 대신 뉴스를 조금씩 힘든 숙제를이거 왜 이래 심하잖아 내색하진 않았지만 어떡하겠어 죽기 아니면 까무러치기이 여름 Summer 너 없인 안 되겠어 never 너무나 보고 싶어 니가 다시 내게 빨리 돌아와이젠 나 끝내 널 찾고 말겠어 다시 내곁에 너를 두고 우린 영원히 아름다운 사랑하겠어 오~이 여름 Summer 어디에 있는거니 my love 사랑이 뭔지 이제야 좀 알 것 같은데나도 너 없인 살 수 없어 니 얼굴 너무 보고 싶어 이젠 널 눈물 없이 사랑할 수 있을거야이 여름 Summer~