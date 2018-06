MOBB의 '빨리 전화해'를 향한 관심이 뜨겁다.2일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에서는 MOBB '빨리 전화해'가 가사 퀴즈에 등장해 눈길을 끌었다. 멤버들은 빠르게 쏟아지는 랩 가사에 정답 맞히기에 난항을 겪었다.MOBB '빨리 전화해' 가사는 다음과 같다.빨리 전화해 빨리 전화해너 아는 애한테 모두 다 빨리 전화해 빨리빨리 전화해빨리 전화해 빨리 전화해너 아는 애 나 아는 아이한테 빨리빨리 전화해오늘따라 놀고 싶네 근데내 번호가 스팸 인지 다들 씹네청춘의 베개에 나는 쉰내안되겠어 오늘의 귀가는아침 해 뜰 때다 불러 봐라 Brother 놀고 싶은 멋쟁이들돈이 없는 겁쟁이는 내 지갑을 믿고 와라 woooooo차는 내비 두고 와두발로 왔다가 네발로 기어가두 두비두 다다닥 uhLet's make a fire 발바닥 uh주저 말고 다가가do do do it 그녀 가슴에 한발 oh불타는 밤 허무하게 보낼 수는 없어연락 돌려 남녀노소 아무나 다 섞여너무 아쉬워 tonight시간이 없으니까[MINO&BOBBY]비밀을 만들자고 해가 뜨기 전에불러내 누구든 OK빨리 전화해 빨리 전화해너 아는 애한테 모두 다 빨리 전화해 빨리빨리 전화해빨리 전화해 빨리 전화해너 아는 애 나 아는 아이한테빨리빨리 전화해시침이 도는 속도는 4G너를 놓칠까봐 심장 펌핑나머지는 전부 쩌리오늘 밤엔 놓고 싶어 정신니 친구들 불러 내 친구랑 버무려 만들어보자 이 밤에 동물원남에 눈치 보는 널 보아하니 덩그러니 남는 건 너 only one밤새 밤새어차피 지금 자던 이따 자던 내일 아침은빡세 빡세코가 삐뚤어질 때까지 건배불타는 밤 허무하게 보낼 수는 없어연락 돌려 남녀노소 아무나 다 섞여[BOBBY]너무 아쉬워 tonight시간이 없으니까[MINO&BOBBY]비밀을 만들자고 해가 뜨기 전에불러내 누구든 OK빨리 전화해 빨리 전화해너 아는 애한테 모두 다 빨리 전화해 빨리빨리 전화해빨리 전화해 빨리 전화해너 아는 애 나 아는 아이한테 빨리빨리 전화해밀어서 잠금 해제010 담엔 뭐야친구는 빨리 보내난 너랑 춤출 거야 (ALL NIGHT)밀어서 잠금 해제010 담엔 뭐야작별 인사는 지금 말고 내일 해난 너랑 밤샐 거야니 친구 쟤 친구다 불러 모두 불러니 언니 동생들다 불러 모두 불러어디로 여기로다 불러 모두 불러집에 가지 마 baby빨리 전화해 tonight